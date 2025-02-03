В направлении Мариуполя двигается мазут из танкеров РФ: загрязнено 15 километров прибрежной полосы Азовского моря – мэрия

Загрязнение Азовского моря. Фото: страница Мариупольского горсовета в Телеграм

С середины января продолжается уборка мазута из российских танкеров в Азовском море. Об этом сообщили в пресс-службе Мариупольского городского совета.



Так, 15 километров прибрежной полосы Азовского моря загрязнено мазутом. В Азовском море зафиксировали концентрированное пятно нефтепродуктов площадью 300 квадратных километров. Оккупанты убрали около 18 тонн. Однако мазут заметили снова. В частности, он двигается в направлении Мариуполя.

Напомним, что 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два российских танкера – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».