Главное за день: В Москве убили Арсена «Горловского». Трамп проявил интерес к ресурсам Украины

Политика



Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение переговоров с Украиной, Россией и другими государствами по российско-украинской войне. Он рассказал журналистам, что его администрация уже над этим работает и что такие встречи уже запланированы.



В то же время Трамп выразил заинтересованность в приобретении украинских редкоземельных металлов в обмен на помощь США.



Общество



В ходе взрыва в жилом комплексе «Алые паруса» на севере Москвы один человек погиб, еще четверо были ранены. В их числе криминальный авторитет Армен Саркисян, известный как Арсен Горловский. Он находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане в феврале 2014 года и был основателем одного из добровольческих батальонов, воюющих против Украины. Российские пропагандисты утверждают, что покушение было организовано именно на Саркисяна.



Главу оккупационной администрации Северскодонецка Луганской области Николая Моргунова задержали российские силовики по подозрению в бандитизме и разбое. Следователями расследуются уголовные дела об 11 убийствах участниками банды, 6 фактах похищений людей, 4 разбойных нападениях, 2 вымогательствах, хищении имущества предприятия на сумму свыше 6 млн 200 тысяч рублей.



15 километров прибрежной полосы Азовского моря загрязнено мазутом. В открытом море зафиксировали пятно нефтепродуктов площадью 300 квадратных километров. Оккупанты убрали около 18 тонн. Однако мазут заметили снова. В частности, он двигается в направлении Мариуполя.



Боевые действия



В Часов Яре недавно погибли пять человек от 32 до 66 лет — сегодня удалось найти тела погибших. Также сегодня стало известно, что накануне в Покровске погиб 62-летний мужчина. Кроме того, в Рубцах Лиманской громады ранен один человек.



Мониторинговая миссия ООН с конца августа 2024 года зафиксировала 79 казней украинских военнопленных в 24 отдельных инцидентах.



110-я механизированная бригада ВСУ ликвидировала командира 3-го мотострелкового батальона 394-го мотострелкового полка армии РФ Донира Цыденова в поселке Великая Новоселка Донецкой области.



Спикер ОСГВ «Хортица» Виктор Трегубов сообщил, что россияне продолжают попытки с юга и юго-запада обойти и охватить Покровск Донецкой области. Однако, по его словам, войска РФ несколько «забуксовали» на этом направлении.



Оккупационная армия РФ продвинулась в трех населенных пунктах в Донецкой области — в Срибном, Дачном и возле Колодезей. Об этом информирует аналитический проект DeepState.



Подразделения Сил специальных операций ВСУ и СБУ поразили Волгоградский НПЗ (ЛУКойл-Волгограднефтепереработка) и Астраханский газоперерабатывающий завод. По предварительным данным, на заводе в Волгоградской области повреждены установки первичной переработки.