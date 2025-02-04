Потери армии РФ за сутки: 1270 солдат, 18 танков и 92 дрона

За прошедшие сутки российская армия потеряла 1270 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Украинские защитники также уничтожили 18 танков, 24 боевые бронированные машины, 66 артиллерийских систем и одну РСЗО.
Кроме того, ВСУ сбили 92 беспилотника оперативно-тактического уровня, а также уничтожили 123 автомобиля и две единицы специальной техники оккупантов.
Напомним, днем ранее потери российских захватчиков составили 1300 человек.
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