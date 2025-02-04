Потери армии РФ за сутки: 1270 солдат, 18 танков и 92 дрона

Техника ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российская армия потеряла 1270 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



Украинские защитники также уничтожили 18 танков, 24 боевые бронированные машины, 66 артиллерийских систем и одну РСЗО.



Кроме того, ВСУ сбили 92 беспилотника оперативно-тактического уровня, а также уничтожили 123 автомобиля и две единицы специальной техники оккупантов.

Напомним, днем ранее потери российских захватчиков составили 1300 человек.