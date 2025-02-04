В Донецкой и Днепропетровской областях сегодня будут применяться графики аварийных отключений света

Во вторник, 4 февраля, аварийные графики отключений электроэнергии введены в Днепропетровской и Донецкой областях. Об этом сегодня сообщает ДТЭК.

«По команде "Укрэнерго" в Днепропетровские и Донецкой областях сегодня снова применяются экстренные отключения. В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале», — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания.

Несмотря на это, в «Укрэнерго» заявили, что прогнозируемый уровень снижения температуры не повлечет существенных проблем и не обусловит необходимость применения мер ограничения.

Однако вчера в ряде областей утром также вводили аварийные графики отключения из-за перегрузки энергосети.