В Украину вернулись 12 детей, вывезенных в Россию

В рамках инициативы Bring Kids Back UA на родину вернулись 12 украинских детей, которые находились на оккупированных территориях и подвергались давлению. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Среди спасенных — дети, пережившие невыносимые испытания: 16-летняя девушка, потерявшая маму из-за небрежности оккупационной медицины, 17-летний подросток, которому выдали повестку в армию России, дети, подвергшиеся попыткам русификации из-за „воспитательных лагерей“, и 8-летняя девочка, которую пытались отобрать у отца из-за отказа получать российское гражданство», — заявил Ермак.

Напомним, 31 января сообщалось, что из российской оккупации вывезли еще двоих украинских детей.