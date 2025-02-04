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ПВО сбила 12 «Шахедов» в Черкасской области, загорелись частные предприятия

04 февраля 2025, 09:03

ПВО сбила 12 «Шахедов» в Черкасской области, загорелись частные предприятия

В результате ударов РФ по частным предприятиям в Черкасской области возникли пожары. Фото: ГСЧС Черкасской области В результате ударов РФ по частным предприятиям в Черкасской области возникли пожары. Фото: ГСЧС Черкасской области

Российские войска нанесли массированный удар ударными БПЛА по Черкасской области, вследствие атаки возникли пожары на частных предприятиях. Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец.

«Силы ПВО сбили 12 "Шахедов" в пределах региона, однако атака не обошлась без последствий. В областном центре загорелись три частных предприятия, в одном из случаев ликвидация пожара еще продолжается», — заявил Табурец.



По предварительным данным, жертв нет. Однако специалисты продолжают обследовать территорию и оценивать ущерб.

Напомним, из-за обстрелов РФ в Донецкой области погиб один человек, еще двое были ранены.

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