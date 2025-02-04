ВСУ заставили противника уйти с некоторых позиций на Купянском направлении — «Хортица»

На Купянском направлении украинские военные заставили российских оккупантов бросить некоторые свои позиции. Об этом во вторник, 4 февраля, сообщили в оперативно-стратегической группировке войск (ОСГВ) «Хортица».

По словам украинских воинов, за прошедшие сутки войска РФ на Купянском направлении безуспешно проводили наступательные действия в районах Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

«Вследствие активного огневого воздействия подразделений Сил обороны, противник был вынужден оставить свои передовые позиции у одного из населенных пунктов», — рассказали в ОСГВ «Хортица».

Сейчас, по данным украинских разведчиков, командование оккупационной армии пытается вернуть своих солдат на позиции, угрожая им расстрелом.