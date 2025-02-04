РФ обстреляла ж/д депо в Днепропетровской области, есть разрушения

Сегодня российская армия снова обстрелял одно из железнодорожных депо в Днепропетровской области. Об атаке сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».



«К счастью, никто из железнодорожников не пострадал. Серьезно повреждены инфраструктура и помещения структурного подразделения, обломками посечен пассажирский подвижной состав», — добавили в национальном перевозчике.



По словам сотрудников компании, они прилагают все усилия для минимизации влияния на движение поездов в регионе, выводя на маршруты резервные поезда.

Напомним, «Укрзализныця» совместно со словацкими железнодорожниками с 15 декабря запустила новый маршрут в Братиславу.