Населенные пункты в четырех районах Донецкой области были обстреляны россиянами за сутки

Последствия обстрела войсками РФ одного из населенных пунктов Донецкой области за минувшие сутки. Фото: ОВА

Войска РФ 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области за истекшие сутки. Об этом по состоянию на утро 4 февраля сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин.

Волновахский район. В Богатыре Великоновоселковской громады ранен один человек.

Покровский район. В Покровске 1 человек погиб, повреждено 5 домов и 2 автомобиля; в Родинском повреждено 7 домов.

Краматорский район. В Лиманской громаде ранен 1 человек и повреждены 10 единиц сельхозтехники в Рубцах, поврежден дом в Яровой. В Константиновке повреждены частный дом, газопровод, линия электропередач и автомобиль; в Белокузьминовке поврежден инфраструктурный объект.

Бахмутский район. В Северске повреждены 10 домов.

С линии фронта эвакуированы 258 человек, в том числе 8 детей, отметил начальник ОВА.