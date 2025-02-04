БПЛА ВСУ на Купянском направлении уничтожили технику и ликвидировали оккупантов

РУБпАК «Феникс» уничтожила технику, несколько складов и оккупантов РФ на Купянском направлении. Об этом говорится в докладе Госпогранслужбы Украины.
РУБпАК «Фенікс» бригади «Помста» нищить ворога на Куп'янському напрямку— Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) February 4, 2025
Оператори БпЛА ліквідували трьох окупантів, ще двох – поранили. Також спалили гармату, СПГ, автомобіль, квадроцикл, БпЛА літакового типу, 4 склади БК та пального. pic.twitter.com/QIM0PGa1Pk
«Операторы БПЛА ликвидировали трех оккупантов, еще двух — ранили. Также сожгли пушку, СПГ, автомобиль, квадроцикл, БпЛА самолетного типа, 4 склада БК и горючего», — отметили пограничники.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Песчаного и Загрызово.
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