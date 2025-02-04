Бойцы ВСУ украли российский дрон с помощью другого беспилотника

Момент «перехода» дрона РФ в состав ВСУ. Фото: кадр из видео

Бойцы подразделения Kurt & Company 28 ОМБр украли российский дрон с помощью другого беспилотника из-под носа у оккупантов.



«Операция "Похищение", ка**пы лохи!!!Не только теряем еще и приобретаем!!!», — говорится в описании к видео.

Момент «перехода» дрона РФ в состав ВСУ. Фото: кадр из видео

Ранее украинский FPV-дрон уничтожил стоянку российских мотоциклов в гараже, куда их спрятали оккупанты, готовясь к штурму.

Напомним, БПЛА ВСУ на Купянском направлении уничтожили технику и ликвидировали оккупантов.