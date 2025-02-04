Европа и США продали России 230 танкеров на $6 млрд — BILD

Международный исследовательский проект Shadow Fleet Secrets пришёл к выводу, что европейские и американские судовладельцы за последние годы продали 230 старых танкеров в российский теневой флот. Об этом пишет немецкое издание BILD.



В общей сложности с 2022 по 2024 год они получили не менее 6 миллиардов долларов от этих продаж. Документально подтверждено, что несколько немецких судоходных компаний и владельцев судов также продавали танкеры России.



Со стороны Германии в расследовании участвовали журналисты NDR, WDR и Süddeutsche Zeitung. Ранее в пакете санкций ЕС были предложены санкции в отношении более старых танкеров-экспортеров нефти, работающих в составе так называемого «теневого флота» России.