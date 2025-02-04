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Ракетный удар РФ разрушил здание горсовета Изюма, 5 погибших

04 февраля 2025, 13:45

Ракетный удар РФ разрушил здание горсовета Изюма, 5 погибших

Разрушенное здание после удара РФ в Изюме. Фото: кадр из видео Разрушенное здание после удара РФ в Изюме. Фото: кадр из видео

В Изюме продолжается спасательная операция после ракетного удара российских войск по городу, количество погибших возросло до пяти человек. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Украины Владимир Зеленский.



«Из-за этого удара разрушена часть здания городского совета. По состоянию на сейчас известно, что есть пострадавшие — 20 человек ранены. К сожалению, пять человек погибли. Мои соболезнования родным и близким. С этой жестокостью невозможно примириться. Нужно давить на Россию, применять как можно больше силы — силы оружия, силы санкций, силы дипломатии, чтобы остановить террор и защитить жизни», — отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара россиян по Изюму Харьковской области во вторник, 4 февраля, четыре человека погибли, еще 20 ранены.

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