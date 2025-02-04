С сентября учительская доплата увеличится до 2000 гривен

С января этого года педагоги в школах получают дополнительную ежемесячную выплату, речь идет об «Учительской доплата» от 1000 грн «на руки» в зависимости от учебной нагрузки учителя. Об этом сообщает «Уряд online».



«Речь идет о доплате от 1000 грн "на руки" в зависимости от учебной нагрузки учителя. С сентября такая доплата будет увеличена до 2 тысяч грн. Предусмотрели в бюджете на этот год 12 млрд грн субвенции, и благодаря этому "Учительскую доплату" получают почти 500 тысяч педагогов», — подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.



Напомним, Великобритания выделит Украине до 2 миллиардов фунтов стерлингов (примерно 103 миллиарда гривен) для приобретения систем ПВО и ракет к ним.