Дело Саркисяна: вторым погибшим в Москве 3 февраля мог оказаться убийца-смертник — росСМИ

Российские СМИ сообщают, что Армена Саркисяна (на фото) мог убить террорист-смертник. Фото: ASTRA

Взрыв, в результате которого 3 февраля в Москве погиб Армен «Горловский» Саркисян, мог совершить убийца-смертник. Об этом сегодня сообщило прокремлевское агентство РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры РФ.

По информации российского канала 112, эпицентр взрыва, в результате которого впоследствии скончался Армен Саркисян, находился на теле погибшего. Предварительно установлено, что это была мина МОН-50, которую сам киллер и привел в действие, едва Саркисян вышел из лифта.

«Предположительно, подрывник – ранее судимый гражданин Армении. Сейчас рассматривается две основные версии – украинский след, деятельность Саркисяна, как создателя батальона «Арбат» и передел рынка табачной продукции. Армен Саркисян был одним из крупнейших в стране поставщиков табака из-за рубежа», — пишет канал 112.

Убийца-смертник мог иметь отношение к элитным войскам.

Зовут киллера Парур К. Ему 55 лет — сообщил источник 112. Ранее судим. На левой голени у погибшего киллера имеется старая татуировка в виде меча, что может говорить о его былой принадлежности к десанту или иным элитным войскам.

Также уже задержаны несколько предполагаемых подельников убийцы, с ними работают силовики.

Ранее сообщалось, что на президента Федерации бокса группировки «ДНР», создателя батальона «Арбат» Саркисяна 3 февраля было совершено покушение в московском ЖК «Алые паруса».

Криминальный авторитет Саркисян находится в розыске в Украине. Он проходит фигурантом уголовного дела об убийстве украинского журналиста Вячеслава Веремия, а также считается организатором банд «титушек», которые охотились за участниками Евромайдана.

При взрыве в ЖК погиб один его охранников, также пострадали фигурант списка «Миротворец» Олег Каспирович и бывший охранник Януковича Сергей Шкрябатовский.