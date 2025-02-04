На Втором Донецком водопроводе завершили ремонт: водоснабжение на севере области полностью восстановят

Ремонт Второго Донецкого водопровода. Фото: Донецкая ОВА

На Втором Донецком водопроводе завершили сварочные работы. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



По его словам, заполнение водопровода уже началось.



«И вскоре водоснабжение на севере Донетчины восстановят в полном объеме», – заявил Филашкин.

Напомним, что 12 декабря 2024 года из-за ремонта Второго Донецкого водопровода остановили подачу воды на севере Донетчины.



Позже стало известно, что место порыва магистрального водопровода находится на глубине два метра под рекой Казенный Торец. Это усложняло ремонт водопровода. Также выполнение аварийно-ремонтных работ замедляли погодные условия и состояние грунтов.



Изначально ремонт водопровода планировали закончить до 20 января.