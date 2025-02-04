Российская авиабомба упала возле жилого дома в Белгородской области РФ

Авиабомба с российского самолета упала возле жилого дома в Белгородской области РФ. Иллюстративное фото

Российский самолет сбросил авиабомбу у жилого дома в хуторе Белгородской области. Пострадавших удалось избежать, так как она не взорвалась. Об этом сегодня сообщило издание ASTRA.

Отмечается, что 29 января ВС РФ вновь сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на Белгородскую область. Одна из них упала у частного жилого дома на улице Садовая в хуторе Труд Корочанского района. Так как бомба не взорвалась, никто не пострадал, жителей в день падения эвакуировали.

Еще одна ФАБ-250 упала недалеко от села Маломихайловка Шебекинского городского округа. Пострадавших и разрушений нет.

Таким образом, редакции ASTRA стало известно о как минимум 165 случаях падения авиабомб ФАБ в России и на подконтрольных России территориях Украины за 2024 год, о 16 ФАБах и одной ракете, а также одной УМПБ-250 за 2025 год.