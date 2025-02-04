Украинская авиация ударила по пункту управления ВС РФ в Курской области: у россиян существенные потери

Самолет ВСУ. Фото: Воздушные силы ВСУ

3 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли удар по пункту управления одного из подразделений российской армии вблизи села Новоивановка Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Этот пункт управления размещался на территории заброшенного здания и использовался для координации наступательных действий войск России против украинской армии на Курском направлении. В результате проведенной операции объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава россиян.



«Благодаря тщательно спланированным действиям удалось минимизировать риски для гражданского населения. Наша цель – уничтожить все ключевые пункты управления и другие военные объекты противника до полного прекращения российской агрессии», – отметили в Генштабе.

Напомним, что 31 января ВСУ уничтожили командный пункт группировки войск «Курск» ВС РФ в российском городе Рыльск.