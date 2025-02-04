В ВСУ объяснили, почему российские войска стали меньше использовать бронетехнику в Донецкой области

Уничтоженный российский танк. Фото: «Гострі картузи»

Войска России уменьшили использование бронетехники в Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільне.Студія» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, бронетехника на этом этапе войны задействуется там, где есть определенное открытое пространство, или задействуется в качестве поддержки транспорта для быстрого перекидывания пехоты в какой-то другой пункт на короткую дистанцию.



«Бронетехника сейчас не используется для прорывов и почти не используется для огневой поддержки. В первую очередь, если мы говорим о танках, с ББМ немного другая ситуация. Большое количество FPV, насыщенный фронт FPV с обеих сторон, поэтому танки на нем вообще долго не живут, что бы ты на них не навешивал, сколько решеток не наваривал: остановился – умер», – сказал Трегубов.



Спикер ОСГВ «Хортица» отметил, что россияне редко задействуют танки и ББМ, в частности, и на Покровском направлении – самой «горячей точке» войны.



«Они их сейчас используют более ограниченно. Потому что им в ряде вариантов легче – и это касается и Покровского направления, и многих других – использовать одну пехоту, которая будет ночью или под покровом тумана перебегать из лесополосы в лесополосу или из поселка в поселок. Они пытаются использовать импровизированные быстрые транспортные средства. Они, в частности, пытались использовать баги, разные типы автотехники и мототехники», – добавил он.

Напомним, что российские войска «забуксовали» под Покровском, интенсивность их штурмов снизилась.