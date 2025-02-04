На Донетчине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в одной из громад. Где она пройдет

Эвакуация жителей Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

В Донецкой области приняли решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями из 12 сел Шаховской громады. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



В перечень для обязательной эвакуации вошли села Ивановка, Бойковка, Владимировка, Вольное, Дорожное, Заповедное, Затышок, Коптево, Маяк, Новое Шахово, Новоторецкое и Панковка. Всего там находится 66 детей.

Напомним, что 24 января на Донетчине приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми из Комарской и Криворожской громад.