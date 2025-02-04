На Луганщине эвакуировали трех людей из прифронтовой Новолюбовки: в селе больше не осталось жителей

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Фото: ЛОВА

3 февраля эвакуировали трех жителей расположенного вблизи линии боевого столкновения села Новолюбовка Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



По его словам, это 70-летняя женщина, а также 72-летний и 61-летний мужчины.



«Они находятся в одном из городов Донетчины, где обеспечены жильем. Краснореченская военная администрация оказывает всю необходимую помощь. В настоящее время в Новолюбовке никого из гражданских не остается», – рассказал начальник Луганской ОВА.

Напомним, что на Донетчине объявили принудительную эвакуацию семей с детьми в одной из громад.