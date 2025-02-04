Украинская армия не дала прорвать оборону и уничтожила бронетехнику с пехотой россиян под Покровском

Колонна бронетехники армии РФ на Покровском направлении. Фото: кадр из видео

На Покровском направлении российская армия попыталась прорвать украинскую оборону, бросив в бой танк и две БМП с пехотой. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Пилоты БПЛА бригады «Червона Калина» НГУ вместе с побратимами из бригады морской пехоты ВСУ из дронов отработали по бронетехнике оккупантов, лишив их шансов прорваться. В результате украинские бойцы отбили наступление и уничтожили бронетехнику и пехоту россиян.

Напомним, что ВСУ продвинулись в Харьковской области.