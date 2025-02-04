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Сын Януковича зарабатывает на продаже угля из оккупированного Донбасса в Турцию – СМИ

04 февраля 2025, 22:02

Сын Януковича зарабатывает на продаже угля из оккупированного Донбасса в Турцию – СМИ

Александр Янукович. Фото: открытые источники Александр Янукович. Фото: открытые источники

За крупнейшим поставщиком угля из оккупированного Донбасса стоит сын беглого президента Виктора Януковича – Александр Янукович. Об этом говорится в расследовании российского издания «Важные истории».

Компания называется «Энергоресурс». Она зарегистрирована в офисе на окраине Ростова-на-Дону. В 2023-2024 годах она экспортировала за рубеж почти полмиллиона тонн угля. Поставщики «Энергоресурса» – компании из оккупированных украинских регионов.

Владелец и директор «Энергоресурса» связаны с Януковичем-младшим через его угольный холдинг «Мако», а также ДРФЦ – группу из нескольких горно-обогатительных фабрик, которыми владел сын бывшего президента Украины. Кроме того, «Энергоресурс» получал заем от кипрской компании Sl holdings limited, которым также владеют люди, связанные с Януковичем.

«Энергоресурс» закупает уголь у разных поставщиков на Донбассе и везет в Турцию железнодорожным и морским транспортом. Получатель – Energy Union c Британских Виргинских островов. Это офшор «Энергоресурса». «Энергоресурс» продает компании уголь по низкой цене – в среднем по 5,7 тысячи рублей за тонну в 2024 году – что позволяет сэкономить на экспортных пошлинах, а дальше Energy Union может продавать его куда угодно и по какой угодно цене.

До 2022 года уголь от «Энергоресурса» получали, в том числе, Болгария, Эстония, Чехия и Румыния. После начала полномасштабной войны РФ против Украины почти весь уголь перенаправили в Турцию. За 2021-2023 годы «Энергоресурс», близкий к Александру Януковичу, получил 3,5 миллиарда рублей выручки.

Напомним, что Александр Янукович получил российское гражданство.

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