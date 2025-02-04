Главное за день: Жертвы атаки РФ в Изюме. Сын Януковича зарабатывает на продаже угля

Экономика



Сын Януковича зарабатывает на продаже угля из оккупированного Донбасса в Турцию. Компания «Энергоресурс» зарегистрирована в офисе на окраине Ростова-на-Дону. До 2022 года уголь от «Энергоресурса» получали, в том числе, Болгария, Эстония, Чехия и Румыния. После начала полномасштабной войны РФ против Украины почти весь уголь перенаправили в Турцию. За 2021-2023 годы «Энергоресурс», близкий к Александру Януковичу, получил 3,5 миллиарда рублей выручки.



Международный исследовательский проект Shadow Fleet Secrets пришел к выводу, что европейские и американские судовладельцы за последние годы продали 230 старых танкеров в российский теневой флот.



Общество



Взрыв, в результате которого 3 февраля в Москве погиб Армен «Горловский» Саркисян, мог совершить убийца-смертник. Об этом сообщило прокремлевское агентство РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры РФ. Зовут киллера Парур К. Ему 55 лет — сообщил источник 112. Ранее судим. На левой голени у погибшего киллера имеется старая татуировка в виде меча, что может говорить о его былой принадлежности к десанту или иным элитным войскам.



Из села Новолюбовка Луганской области эвакуировали трех жителей. Больше гражданских в селе, расположенном вблизи линии боевого столкновения, не осталось.



В Донецкой области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из 12 сел Шаховской громады.



Боевые действия



В Изюме Харьковской области четыре человека погибли, еще 20 ранены, частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом. РФ обстреляла ж/д депо в Днепропетровской области, повреждена инфраструктура.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что при обстреле города Горловка пострадали семь человек.



По данным аналитиков проекта DeepState, армия России продолжает наступать в Донецкой области — там агрессору удалось продвинуться еще на нескольких отрезках, в частности в Часов Яре, возле Серебряного, Новоандреевки и Надеждинки.



Украинская авиация ударила по пункту управления ВС РФ в Курской области. Объект получил значительные повреждения, что привело к существенным потерям среди личного состава россиян.