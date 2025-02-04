Зеленский назвал потери Украины и России в полномасштабной войне

В полномасштабной войне против Украины погибли 350 000 российских военных. Об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, 50-70 тысяч россиян пропали без вести.
«Еще приблизительно 600-700 тысяч раненых. Их соотношение 1:2 убитых и раненых из-за плохой медицины, они не эвакуируют раненых. Раненый так и остается на поле боя. Эти оценки приблизительные, но близки к реальности», – сказал Зеленский.
Президент отметил, что Украина потеряла 45 100 военных.
«Около 390 000 случаев ранений», – добавил он.
Напомним, что 3 февраля украинская авиация ударила по пункту управления ВС РФ в Курской области, в результате чего у россиян существенные потери.