Зеленский назвал потери Украины и России в полномасштабной войне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

В полномасштабной войне против Украины погибли 350 000 российских военных. Об этом в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, 50-70 тысяч россиян пропали без вести.



«Еще приблизительно 600-700 тысяч раненых. Их соотношение 1:2 убитых и раненых из-за плохой медицины, они не эвакуируют раненых. Раненый так и остается на поле боя. Эти оценки приблизительные, но близки к реальности», – сказал Зеленский.



Президент отметил, что Украина потеряла 45 100 военных.



«Около 390 000 случаев ранений», – добавил он.

Напомним, что 3 февраля украинская авиация ударила по пункту управления ВС РФ в Курской области, в результате чего у россиян существенные потери.