В Харькове из-за атаки беспилотника пострадал человек

Один человек пострадал в результате российской атаки на Салтовский и Основянский районы Харькова. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов.

Отмечается, что беспилотник «Герань-2» попал в крышу нежилого здания — памятника архитектуры.

«Пострадал один человек, проживавший в многоэтажке напротив — острая реакция на стресс», — говорится в сообщении Синегубова.

Ранее сообщалось, что в результате российского обстрела города Изюм Харьковской области погибли 5 человек, более 30 получили ранения.