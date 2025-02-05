Беспилотники атаковали нефтебазу в Краснодарском крае РФ: там возник пожар

Пожар начался на нефтебазе в Краснодарском крае России после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«Наши военные отразили беспилотную атаку со стороны киевских властей. В станице Новоминской Каневского района обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности. На месте происшествия работают специальные службы», — сообщил Кондратьев.
Нефтебазу в Краснодарском крае, загоревшуюся после атаки дронов, потушили в 08:11, сообщил оперштаб региона.
По данным оперштаба, горел резервуар с остатками нефтепродуктов.