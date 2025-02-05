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Армия РФ с дрона сбросила взрывчатку на Антоновку: ранены три человека, один – в тяжелом состоянии

05 февраля 2025, 09:52

Армия РФ с дрона сбросила взрывчатку на Антоновку: ранены три человека, один – в тяжелом состоянии

Утром 5 февраля БПЛА российских оккупантов сбросил взрывчатку на поселок Антоновка Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.

В результате атаки 48-летняя женщина и мужчины 46 и 53 лет получили взрывные травмы и осколочные ранения.

Двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии. Всех госпитализировали.

Напомним, что утром 5 февраля российский беспилотник также атаковал Херсон, в результате чего четыре человека получили ранения.

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