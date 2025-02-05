Армия РФ с дрона сбросила взрывчатку на Антоновку: ранены три человека, один – в тяжелом состоянии

Утром 5 февраля БПЛА российских оккупантов сбросил взрывчатку на поселок Антоновка Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной военной администрации.



В результате атаки 48-летняя женщина и мужчины 46 и 53 лет получили взрывные травмы и осколочные ранения.



Двое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом состоянии. Всех госпитализировали.

Напомним, что утром 5 февраля российский беспилотник также атаковал Херсон, в результате чего четыре человека получили ранения.