Партизаны помогли уничтожить склад катеров и военных РФ на левобережье Херсонщины

Партизаны помогли уничтожить склад катеров и военных РФ. Фото: АТЕШ

Благодаря информации агента «АТЕШ» из состава ВС РФ, Силы обороны Украины успешно нанесли удары по российским целям возле н. п. Голая Пристань, Херсонская области.

Партизаны помогли уничтожить склад катеров и военных РФ. Фото: АТЕШ

«В результате были уничтожены более 10 катеров и значительное количество российских военнослужащих. Эти удары стали возможны благодаря точной информации, полученной от наших агентов, которые передают данные о местонахождении и перемещении оккупантов», — говорится в сообщении.



Напомним, в захваченном Крыму после ночной атаки уничтожены или повреждены пять катеров и два парома россиян.