Ночью россияне обстреляли Дружковку: есть погибший

Российские оккупанты поздно вечером 4 февраля обстреляли Дружковскую громаду Донецкой области. В результате атаки погиб мирный житель. Об этом сообщает городская военная администрация.

«По состоянию на утро 5 февраля зафиксировано повреждение семи жилых домов, промышленного предприятия и объекта торговли. Каждый такой удар — это напоминание о смертельной опасности. Призываем жителей не рисковать жизнью и эвакуироваться в более безопасные регионы Украины», – говорится в сообщении ГВА.

По сообщению местных жителей, в городе ночью прогремели как минимум четыре взрыва.

Ранее сообщалось, что около полуночи 4 февраля Краматорск Донецкой области был атакован беспилотниками. В результате атаки повреждены склады частных предпринимателей, несколько авто, линии наружного освещения, также возник масштабный пожар.