Украинские десантники взяли в плен более двух десятков российских военных в Курской области

Пленные российские военные в Курской области. Фото: кадр из видео

Украинские десантники со смежниками взяли в плен 21 военнослужащего ВС РФ в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.



Пленным оказали своевременную медицинскую помощь.



«Они выбрали верный путь, сдавшись в плен Вооруженным силам Украины. Вместо того чтобы участвовать в бессмысленных «мясных штурмах» без должной подготовки и поддержки. Призываем всех военнослужащих армии РФ – не реализовывайте фантазии вашего диктатора, сдавайтесь в плен», – отметили в ДШВ.

Напомним, что украинский спецназ зачистил здание, которое заняли россияне на окраинах города Торецк Донецкой области. В результате взяты в плен военные РФ.