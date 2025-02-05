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В Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Краснодарском крае: ВСУ также ударили по российской ПВО на Запорожье

05 февраля 2025, 12:07

В Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Краснодарском крае: ВСУ также ударили по российской ПВО на Запорожье

Пожар на НПЗ в Краснодарском крае. Фото: Генштаб ВСУ Пожар на НПЗ в Краснодарском крае. Фото: Генштаб ВСУ

Ночью 5 февраля подразделения СБУ во взаимодействии с ВСУ и другими составляющими Сил обороны Украины поразили нефтеперерабатывающее предприятие ООО «Албашнефть» в Краснодарском крае РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

Этот завод по первичной переработке и производству нефтепродуктов позиционируется как «мини-НПЗ» и задействован в поставках бензина и дизеля для российской оккупационной армии.

Подтверждено попадание. На объекте возник пожар. Результаты поражения уточняются.

Кроме того, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ вели боевую работу по зенитному ракетному комплексу «Бук», который находился на оккупированной территории Запорожской области. Зафиксировано успешное попадание и повреждение цели.

Напомним, что нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае атаковали беспилотники.

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