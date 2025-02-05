Россияне атаковали патрульных дроном в Херсоне: трое полицейских ранены

Россияне атаковали патрульных дроном в Херсоне. Фото: кадр из видео

Сегодня утром ВС РФ атаковали Херсон, ранения получили гражданские люди и трое полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Херсонской области.







«На помощь им сразу отправились полицейские. Тогда россияне нанесли повторный удар, сбросив взрывчатку с дрона на патрульных. Трое полицейских получили ранения. Этот удар - очередное свидетельство циничности и коварства врага. Несмотря на это, полицейские, рискуя жизнью, продолжают защищать и помогать», — говорится в заявлении правоохранителей.



Ранее утром 5 февраля БПЛА российской армии атаковал Херсон. Под удар попали четверо мужчин 31, 36, 42 и 52 лет. У них взрывные травмы и осколочные ранения ног и рук.

Напомним, армия РФ с дронов сбросила взрывчатку на Антоновку. Ранения получили семь человек, среди них полицейские.