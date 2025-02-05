Краматорский водоканал получил партию пластиковых труб от международной организации

Партию пластиковых водопроводных труб от международной организации доставили в Краматорск. Фото: Краматорский водоканал

Международная организация по миграции передала в качестве гуманитарной помощи Краматорскому водоканалу партию пластиковых водопроводных труб. Об этом сегодня сообщили на своей странице в Фейсбуке представители водоканала.

Отмечается, что на днях коммунальное предприятие «Краматорский водоканал» получило партию полиэтиленовых труб диаметром 315 мм, крайне необходимых для проведения аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения.

«Международная организация по миграции поддерживает краматорских коммунальщиков и предоставляет материалы для выполнения текущих ремонтов коммуникаций критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.