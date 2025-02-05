План Трампа по прекращению войны в Украине будет представлен 14-16 февраля — Келлог

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Фото со страницы Келлога в соцсети Х

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог посетит конференцию по безопасности в Мюнхене. Там он будет говорить об Украине. Об этом он написал в соцсети Х (Twitter).

«Рад сообщить о своем участии в Мюнхенской конференции по безопасности», — написал Келлог.

По его словам, на конференции он будет обсуждать вопрос о прекращении войны в Украине.

«Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами», — отметил Келлог.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 1963 года каждую зиму, но бывают исключения. Это мероприятие позиционируется как самая влиятельная в мире встреча экспертов в области политики безопасности.

В этом году она пройдет с 14 по 16 февраля. Ожидается, что в ней примут около 60 глав государств и правительств, а также 150 министров и руководителей международных организаций.