Штурмовые действия оккупантов РФ падают 7-й день подряд

Количество штурмовых действий российских захватчиков падает 7-й день подряд. Об этом пишет аналитический проект DeepState.

График штурмовых действий россиян. Фото: DeepState

«Согласно данным, которые публикует ГШ ВСУ, враг уже целых 7 суток уменьшает интенсивность атак. К примеру за вчера было 80, для сравнения на пике в декабре было 292 атаки», — говорится в сообщении.

В разрезе месяцев ситуация следующая:

ноябрь — 5205 (среднесуточная - 173.5)

декабрь — 6247 (201.5)

январь — 5087 (164)

4 дня февраля — 381 (95)

Ранее сообщалось, что ВСУ отбили у российских войск позиции на Покровском направлении.