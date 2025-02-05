Штурмовые действия оккупантов РФ падают 7-й день подряд

Количество штурмовых действий российских захватчиков падает 7-й день подряд. Об этом пишет аналитический проект DeepState.
График штурмовых действий россиян. Фото: DeepState
«Согласно данным, которые публикует ГШ ВСУ, враг уже целых 7 суток уменьшает интенсивность атак. К примеру за вчера было 80, для сравнения на пике в декабре было 292 атаки», — говорится в сообщении.
В разрезе месяцев ситуация следующая:
Ранее сообщалось, что ВСУ отбили у российских войск позиции на Покровском направлении.
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