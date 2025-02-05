В администрации Трампа «раскол» по поводу того, как закончить войну РФ против Украины – СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Советники президента США Дональда Трампа и члены американского правительства расходятся во мнении по поводу того, какое давление необходимо оказать, чтобы закончить войну России против Украины. Об этом сообщил американский телеканал NBC News со ссылкой на бывших чиновников США и Украины, а также источник, близкий к украинскому правительству.



Так, советник Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог хотят использовать американские рычаги влияния, чтобы заставить главу Кремля Владимира Путина отступить.



Другие выступают за сокращение миллиардов долларов помощи, которую США предоставили Украине при администрации Джо Байдена, как «способ быстрого прекращения конфликта». Критики такого подхода говорят, что он фактически разоружит Украину и будет означать капитуляцию перед Россией.

Напомним, что план Трампа по прекращению войны в Украине будет представлен 14-16 февраля.