Человек, устроивший взрыв возле ТЦК в Каменец-Подольском, погиб на месте

Возле ТЦК в Каменец-Подольском погиб гражданский, устроивший взрыв. Фото: Kamianets PLUS

Устроивший взрыв возле здания ТЦК в Каменец-Подольском Хмельницкой области человек погиб на месте. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.

«На КПП роты охраны Каменец-Подольского ТЦК и СП прибыло неизвестное гражданское лицо для передачи вещей военнообязанному, который, по его словам, находился на территории роты охраны», — пишет канал Kamianets PLUS.

Отмечается, что при передаче сумки с вещами произошел взрыв неизвестного взрывного устройства.

«В результате взрыва гражданское лицо погибло на месте, военнослужащий получил ранение, его состояние здоровья удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что среди травмированных — двое врачей, военнослужащий и женщина, являющаяся штатной работницей учреждения.

«У некоторых из госпитализированных обнаружены осколочные ранения головы, рук и живота. Те, кто находится в тяжелом состоянии, были направлены в отделение нейрохирургии для удаления осколков», — говорится в сообщении.

Напомним, в среду, 5 февраля, около 13:00 в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области прогремел взрыв. Инцидент произошел возле ТЦК. Местные каналы сообщали об одном погибшем и четверых раненых в результате взрыва.