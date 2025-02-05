Призывник без прав на КАМАЗе протаранил Су-25 в Симферополе

Призывник без прав на КАМАЗе протаранил Су-25СМ3 в Симферополе. Об этом сообщил российский телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».



В результате чего самолет был, что называется, разбит «в тотал» («получил повреждения, не позволяющие его дальнейшее использование по назначению»).



Инцидент произошел в тот момент, когда военнослужащий из Челябинской области Александр Эрлих перегонял грузовик из одной зоны стоянки летательных аппаратов в другую.



Превысив скорость, он столкнулся со штурмовиком, буксируемым при помощи жесткой сцепки автомобилем УРАЛ АПА-5Д.



«Ущерб, причиненный Минобороны, составил около 386,8 млн рублей. Кроме того, войсковая часть оказалась лишена возможности выполнять боевые задачи по предназначению в связи с отсутствием резервных воздушных судов данного типа», — говорится в сообщении.



Суд приговорил Эрлиха к году лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года, а также частично удовлетворил гражданский иск военной прокуратуры на сумму в 10 млн рублей.