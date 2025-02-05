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Авария с погибшей журналисткой в Славянске: водителя будут судить

05 февраля 2025, 15:42

Авария с погибшей журналисткой в Славянске: водителя будут судить

ДТП с погибшей журналисткой Анастасией Волковой в Славянске. Фото: ГБР ДТП с погибшей журналисткой Анастасией Волковой в Славянске. Фото: ГБР

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего, который совершил смертельное ДТП в городе Славянск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В результате аварии погибли два человека, среди них журналистка Анастасия Волкова.

Следствие установило, что 30 мая 2024 года около 15:55 на перекрестке улиц Банковская и Шевченко в Славянске столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter под управлением военного и легковой автомобиль «ВАЗ-2106». В результате аварии произошел механический разворот машин, из-за чего травмы получила женщина, которая шла по тротуару. Водитель легкового авто погиб на месте, а женщина-пешеход, которая работала журналисткой в ​​одном из СМИ, скончалась в больнице.

Военнослужащий обвиняется в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что ДТП произошло 30 мая 2024 года. Анастасия была на пешеходном переходе в центре города. В этот момент на дороге столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и легковой автомобиль «ВАЗ-2106». Удар был такой силы, что автомобиль «ВАЗ» отбросило на Анастасию. Водитель ВАЗ погиб на месте, а журналистка скончалась в больнице. За рулем микроавтобуса находился военнослужащий.

В августе стало известно, что для сообщения о подозрении водителю микроавтобуса не хватает результатов экспертизы.

Однако в декабре сотрудники Государственного бюро расследований все-таки сообщили военнослужащему о подозрении в совершении смертельного ДТП. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В январе Бабушкинский районный суд Днепра отпустил на поруки подозреваемого водителя.

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