Украина вернула из российского плена 150 защитников. Фото: ОП

Украина провела очередной обмен пленными, вернув домой 150 военнослужащих. Об освобождении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



«Среди освобожденных – солдаты, сержанты и офицеры Военно-Морских сил, Воздушных сил, Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, Нацгвардии, пограничники, бойцы теробороны и один полицейский», — отметил глава государства.



Некоторые из них провели в плену более двух лет. Сегодняшний день стал для них и их семей долгожданным моментом свободы.



«Украина благодарит всех, кто работает над возвращением военных, а также международных партнеров, включая ОАЭ, за поддержку в этом процессе», — добавил президент.

Напомним, Россия и Украина на уровне омбудсменов договорились об обмене следующей партией посылок для военнопленных.