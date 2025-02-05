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Забирает ли государство выплаты у пенсионеров-переселенцев: Пенсионный фонд ничего не знает

05 февраля 2025, 16:40

Забирает ли государство выплаты у пенсионеров-переселенцев: Пенсионный фонд ничего не знает

Забирает ли государство выплаты у пенсионеров-переселенцев: Пенсионный фонд ничего не знает

С 1 января у Украинского государства появились основания для изъятия выплат со счетов пенсионеров-переселенцев в государственный бюджет. Закон Украины от 19.11.2024

№ 4059-IX «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» (статья 40) предусматривает такую возможность. Но как выяснили «Новости Донбасса», пока закон не имеет деталей.

В статье 40 Закона говорится, что при определенных обстоятельствах будут изымать остатки средств пенсионеров-ВПЛ на счетах «Ощадбанка». Однако, как ответили в Пенсионном фонде Украины на запрос «Новостей Донбасса», «особенностей применения статьи 40 не установлено».

«Запрашиваемая информация, которая соответствует критериям отраженности и задокументированности, в Пенсионном фонде Украины не создавалась», — так в Пенсионном фонде Украины ответили изданию на ряд вопросов.

Вопросы были такими: «У какого количества пенсионеров уже изъяли выплаты?».

«Разработан ли механизм восстановления своих прав и возвращения денег на счета пенсионеров-ВПЛ?».   

Ответов на эти вопросы в Пенсионном фонде не нашлось.

Статья 40 закона о госбюджете обязывает «Ощадбанк» перевести остатки средств на пенсионных счетах внутренне перемещенных лиц, открытых в этом банке, обратно в Пенсионный фонд Украины, если те в течение 12 месяцев не снимали наличные, не рассчитывались за покупки и не переводили средства.

Это касается пенсионеров, которые стали переселенцами до 24 февраля 2022 года.

Также изымать деньги будут со счетов внутренне перемещенных пенсионеров, которые не прошли физическую идентификацию в течение шести месяцев с момента, когда такая идентификация должна была состояться.

В то же время изъятие средств со счетов не будет происходить, если на эти счета наложен арест или другое обременение.

Переселенец должен лично обратиться в Пенсионный фонд или «Ощадбанк», чтобы восстановить выплаты, однако порядок возобновления выплат должен утвердить Кабинет министров Украины.

Напомним, для идентификации ВПЛ могли лично обратиться в территориальные органы Пенсионного фонда или в «Ощадбанк». Еще один вариант — авторизация в личном электронном кабинете на портале ПФУ с помощью «Дия. Подпись».

Следующий — идентификация с помощью видеоконференцсвязи. А те переселенцы, которые выехали за границу, могли обратиться в консульское учреждение, которое должно было выдать документ, что физическое лицо-получатель пенсии является живым. Затем этот документ нужно было отправить заказным почтовым отправлением в территориальный орган ПФУ.

К весне 2024 года в Украине почти 300 тысяч внутренне перемещенных лиц первой волны не прошли идентификацию. Им прекратили выплату пенсий. 

При этом, каков механизм возобновления пенсионных выплат, в ПФУ не ответили. Как отмечают эксперты из организаций, занимающихся проблемами переселенцев, это можно сделать только при личном обращении.

Люди, которые находятся в оккупации, физически не смогут обратиться ни к каким органам на подконтрольных Украине территориях, потому что выехать из захваченных регионов практически невозможно. 

Ранее Кабмин еще на 6 месяцев продлил выплаты внутренне перемещенным лицам в Украине. 

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