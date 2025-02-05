Армия РФ создала новый плацдарм на правом берегу реки Оскол на Харьковщине: в DeepState рассказали о ситуации там

Новый плацдарм россиян на правом берегу реки Оскол. Фото: карта DeepState

Российские войска продвинулись вблизи села Тополи Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Там оккупанты, по сути, смогли создать еще один небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол. Попытки пересечь реку в этом районе были неоднократными со стороны ВС РФ и начались они примерно с середины января, а прощупывание местности осуществлялось еще в начале прошлого месяца. По предварительной информации, россиянам удалось добиться успеха в селе, но подразделения Сил обороны Украины их отбросили. Через некоторое время войска России предприняли повторную попытку, но в другом месте. И им удалось занять позиции на меловой горе южнее села Тополи, форсировав реку Оскол.



«Россияне также пробовали создать плацдарм между селами Каменка и Тополи, но безуспешно. Там им не удалось закрепиться и развивать свой успех, так что это остается лишь звоночком на будущие попытки, которые может осуществить противник. В настоящее время продолжаются стабилизационные мероприятия. И мы очень надеемся, что этот район не перерастет в очередной более масштабный плацдарм, как это произошло южнее вблизи поселка Двуречная и села Новомлынск», – заявили в DeepState.

Напомним, что войска РФ снова оккупировали Новомлынск на Харьковщине. В DeepState заявили, что это проблема для ВСУ.