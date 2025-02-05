Бывший охранник Януковича остался без имущества в Украине: на что наложили санкции

Министерство юстиции Украины сообщило о взыскании в доход государства активов бывшего руководителя охраны Виктора Януковича, Вячеслава Заневского.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста Украины о применении санкций к Заневскому. В результате в собственность государства переданы следующие активы Заневского: 100% уставного капитала компании «АМСТЕЛ-СКИ», 5 объектов имущественных прав интеллектуальной собственности, 12 земельных участков, 2 квартиры, 4 парковочных места, транспортное средство, 10 единиц оружия, а также денежные средства в размере, эквивалентном более чем 300 тысяч гривен.

Следствие установило, что Вячеслав Заневский является офицером российской армии, бывшим руководителем охраны Виктора Януковича и владельцем 100% корпоративных прав «АМСТЕЛ-СКИ», управляющего гостиничным комплексом AmstelSki в Буковеле.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину он организовывал меры безопасности при строительстве военно-логистических инфраструктурных объектов на временно оккупированных территориях. В частности, он принимал участие в строительстве моста через реку Кальмиус в Мариуполе, который является частью сухопутной дороги, соединяющей Ростов-на-Дону и временно оккупированный Крым.

Кроме того, Заневский содействовал Вооруженным силам РФ, когда те разыскивали военнослужащих ВСУ, участников АТО и патриотически настроенных украинцев на оккупированных территориях.

По данным прокуратуры, после полномасштабного вторжения России Заневский покинул подконтрольные Украине территории, минуя официальные пункты пропуска. Впоследствии он находился на оккупированной территории Донецкой области и Крыма.



Следствие также установило, что бывший охранник Януковича не позднее декабря 2022 года возглавил охрану губернатора Ульяновской области РФ и 26 декабря 2022 года сопровождал его во временно оккупированном Мариуполе.



Заневскому предъявлено подозрение в пособничестве России (ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины). В случае признания вины ему грозит от 10 до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности сроком от 10 до 15 лет, а также возможная конфискация имущества.



Напомним, что в марте 2023 года суд наложил арест на все имущество Заневского. Общая стоимость арестованных активов составляет почти 50 миллионов гривен.



Как сообщалось, еще один охранник Януковича Сергей Шкрябатовский пострадал при взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы утром 3 февраля.