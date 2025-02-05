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Мирный план Трампа будет презентован в середине февраля в Мюнхене — СМИ

05 февраля 2025, 19:29

Мирный план Трампа будет презентован в середине февраля в Мюнхене — СМИ

США планируют представить инициативу президента Дональда Трампа по прекращению войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно информации издания, план озвучит специальный представитель Трампа в Украине Кит Келлог. Однако пока неясно, насколько детализированным будет обсуждение и в каком формате пройдет презентация.

Издание предполагает, что, исходя из недавних заявлений Келлога, план предусматривает завершение боевых действий без официального признания российской юрисдикции над оккупированными украинскими территориями, а также предоставление Украине гарантий безопасности для предотвращения возможного повторного нападения со стороны Москвы.

Ссылаясь на заявления Келлога, Bloomberg сообщает, что спецпредставитель Трампа выразил желание, чтобы выборы в Украине состоялись после прекращения огня. Трамп, в свою очередь, указывал, что доступ к стратегическим полезным ископаемым Украины в обмен на поддержку США может стать частью возможного урегулирования конфликта.

В среду Келлог подтвердил планы провести встречи в Мюнхене.

«Я встречусь с союзниками Америки, которые готовы работать с нами», — написал он в своем аккаунте на платформе X.

Кроме того, нардеп Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что после Мюнхенской конференции Келлог планирует визит в Украину.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит в столице Баварии с 1963 года каждую зиму, но бывают исключения. Это мероприятие позиционируется как самая влиятельная в мире встреча экспертов в области политики безопасности.

В этом году она пройдет с 14 по 16 февраля. Ожидается, что в ней примут около 60 глав государств и правительств, а также 150 министров и руководителей международных организаций.

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение переговоров с Украиной, Россией и другими государствами по российско-украинской войне. Он рассказал журналистам, что его администрация уже над этим работает и что такие встречи уже запланированы. 

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