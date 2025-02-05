Удар РФ по Дружковке: нашли тело второго погибшего

В результате авиаудара по Дружковке Донецкой области разрушен жилой дом, погибли двое гражданских. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



«Количество погибших в результате авиаудара по Дружковке возросло до двух человек. Во время разбора завалов жилого дома спасатели обнаружили фрагменты тела, которые передали Нацполиции для дальнейшей идентификации. Работы по разбору завалов завершены, всего убрано 12 тонн строительных конструкций», — говорится в сообщении ГСЧС.



Как сообщалось, из-за российского обстрела 5 февраля утром в Дружковке был разрушен жилой дом, в котором находились люди. Ранее было известно об одном погибшем и двух раненых. Также повреждены 7 жилых домов, магазин и несколько транспортных средств.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты поздно вечером 4 февраля обстреляли Дружковскую громаду Донецкой области. В результате атаки погиб мирный житель.



Ранее сообщалось, что около полуночи 4 февраля Краматорск Донецкой области был атакован беспилотниками. В результате атаки повреждены склады частных предпринимателей, несколько авто, линии наружного освещения, также возник масштабный пожар.