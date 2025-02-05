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Диверсии и поджоги авто ВСУ: за год полиция задержала 500 человек, которых наняли российские спецслужбы

05 февраля 2025, 20:49

Диверсии и поджоги авто ВСУ: за год полиция задержала 500 человек, которых наняли российские спецслужбы

Российские спецслужбы все чаще пытаются совершать диверсии и теракты вблизи админзданий и в зданиях ТЦК в Украине. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский на брифинге.

В течение последней недели в Украине произошел ряд преступлений, связанных с террористическими актами в отношении работников ТЦК и СП, а также полицейских.

Иван Выговский сообщил, что полицейские совместно с СБУ задержали людей, причастных к совершению террористических актов в отношении работников ТЦК, а также полицейских в разных регионах страны. За год таких случаев было девять, из которых три — покушения на убийство полицейских.

«В отношении полицейских они придумывают различные методы и способы совершения таких преступлений. Даже у нас есть факт в одной из областей, когда вызвали наряд полиции и в квартире замаскировали взрывчатку под детскую игрушку. Россия вербует наших граждан достаточно молодого возраста, 20 лет и меньше. Это люди, которые не осознают всей ответственности, и того, что они делают, потому что это лица с низкой социальной ответственностью», — рассказал Выговский.

Он добавил, что вербовщики делают все для того, чтобы не платить исполнителям. Более того, они заинтересованы в ликвидации исполнителей после совершенных преступлений. 

«Поджоги авто Вооруженных сил Украины, диверсии на железной дороге, подрывы зданий ТЦК — это одно из направлений разведывательно-подрывной деятельности спецслужб страны-агрессора. Сейчас нет ни одного случая, когда бы мы не нашли исполнителя. В частности, начиная с 2024 года совместно с Национальной полицией Украины установлено 497 человек, которые совершали противоправные преступления», — сообщил глава Нацполиции.

Как правило, людей вербуют через мессенджеры и интернет-сообщества, обещая «быстрый» заработок. На сотрудничество чаще соглашается молодежь, безработные, или люди, которые ведут асоциальный образ жизни.

Напомним 5 февраля около 13:00 в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области прогремел взрыв. Инцидент произошел возле ТЦК. Местные каналы сообщали об одном погибшем и четверых раненых в результате взрыва.

Как сообщалось, мужчина устроивший взрыв возле здания ТЦК в Каменец-Подольском Хмельницкой области человек погиб на месте.

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