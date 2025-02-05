Еще четверо «депутатов ДНР» получили подозрения от прокуратуры Донецкой области

В Донецкой области прокуратура сообщила подозрение четверым «депутатам ДНР» на временно оккупированных территориях. Подозрения сообщили заочно, так как все четверо находятся на неподконтрольной территории.



Речь идет о бывших «министре образования и науки ДНР», его заместителе, участнице общественного движения «Донецкая республика», и еще одном «чиновнике». В 2023 году они баллотировались от партий «Единая Россия», «Новые люди» и «Коммунистической партии» в «депутаты ДНР».



Все четверо победили. Их подозревают в коллаборационизме.

За поддержку военных преступлений оккупантов, подозреваются в коллаборационизме так называемые «депутат горсовета» и «председатель муниципального округа ДНР».