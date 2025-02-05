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Главное за день: Трамп анонсировал переговоры. Новой обмен пленными

05 февраля 2025, 23:00

Главное за день: Трамп анонсировал переговоры. Новой обмен пленными

Политика

Президент США Дональд Трамп анонсировал проведение переговоров с Украиной, Россией и другими государствами. США планируют представить инициативу Трампа по прекращению войны в Украине на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Общество

Украина провела очередной обмен пленными, вернув домой 150 военнослужащих. Домой возвращаются 108 военнослужащих ВСУ (в частности, из ТрО — семеро, ВМС — 26, и трое из Воздушных сил). Освобождены из плена также 22 нацгвардейца, 19 пограничников, один представитель Нацполиции.

В Донецкой области на территории 17 громад, признанных зоной активных боевых действий, остаются около 43 тысяч человек, среди которых 216 детей.

В результате взрыва возле ТЦК в Каменец-Подольском ранены двое врачей, военнослужащий и штатная сотрудница. Человек, устроивший взрыв, погиб на месте.

Боевые действия

В результате авиаудара по Дружковке разрушен жилой дом, погибли двое гражданских. Утром ВС РФ атаковали Херсон, ранены гражданские и трое полицейских. В области в селе Антоновка пострадали еще семь человек, среди них также полицейские.

По данным аналитиков DeepState, российские войска продвинулись вблизи села Тополи Харьковской области. Там оккупанты, по сути, смогли создать еще один небольшой плацдарм на правом берегу реки Оскол.

После атаки дронов в Краснодарском крае России загорелся резервуар с нефтепродуктами на предприятии ООО «Албашнефть». Этот завод по первичной переработке и производству нефтепродуктов позиционируется как «мини-НПЗ» и задействован в поставках бензина и дизеля для российской оккупационной армии.

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