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Под Покровском за январь Россия потеряла убитыми больше солдат, чем за всю Вторую Чеченскую войну – ВСУ

06 февраля 2025, 11:15

Под Покровском за январь Россия потеряла убитыми больше солдат, чем за всю Вторую Чеченскую войну – ВСУ

Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState Ситуация на Покровском направлении. Фото: карта DeepState

На Покровском направлении войска России за январь потеряли убитыми больше военных, чем за всю Вторую Чеченскую войну. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.

По его словам, чтобы понять интенсивность Покровского направления, нужно посмотреть на недавно опубликованные данные главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, согласно которым за январь оккупанты там потеряли 7000 солдат безвозвратно.

«И 15 000 всего, то есть с ранеными, пропавшими без вести и так далее. Для сравнения, Вторая Чеченская война у россиян за весь период – 6000 погибших. То есть под одним Покровском за январь у россиян больше погибших, чем за Вторую Чеченскую», – отметил Трегубов.

Напомним, что в ВСУ рассказали, сколько солдат и техники потеряла Россия за полгода операции украинских войск в Курской области.

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